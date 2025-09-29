2026年に発売される可能性がある「折りたたみiPhone」は「iPhone Air」を横に2台並べたようなデザインになると報じられています。 ↑iPhone Airを2台重ねても超薄い？（画像提供／アップル） 米ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によれば、折りたたみiPhoneは「極めて薄く、デザイン上の偉業」となり、最も薄いiPhone（iPhone Air）のフォームファクタと、最先端の折りたたみ技術を組み合わせるとのこと。 その価格は