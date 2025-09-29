あなたの周りに図々しい人っていませんか？ 筆者の知人は、お下がりを執拗にねだってくるママ友にウンザリしたことがあるそうです。今回は、知人から当時のエピソードを聞いてきました。 「今から予約ね！」 私は中学3年生の息子の母です。近所のママ友Aさんはとてもフレンドリーなのですが、少し距離感が近い所があります。 とにかく普段から何でもお下がりを欲しがるAさん。この日も、かなり早い段階から「息子