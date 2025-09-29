強豪バルセロナに1-2で惜敗、途中出場で見せ場作るスペイン1部レアル・ソシエダは現地時間9月28日、ラ・リーガ第7節でFCバルセロナと対戦し、1-2で敗れた。日本代表MF久保建英は後半途中から出場し、クロスバー直撃のシュートを放つなど見せ場を作ったが、チームを勝利に導くことはできなかった。ソシエダは前半31分にDFアルバロ・オドリオソラが先制点を奪うも、前半終了間際の43分に追いつかれて試合を折り返す。拮抗した展