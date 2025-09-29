1.安全な場所だから 猫は警戒心が強く、無防備な姿を誰にでも見せるわけではありません。飼い主さんのひざの上で毛づくろいをするということは、そこが「信頼できる場所、安全な場所」であるということを意味しているのです。 猫が自分の体をなめるときは、急所であるお腹が見える状態になったり、後ろ足をあげたり、すぐに危険に対応できるとは言えない状態になります。なので、安心できる場所でなければ行わないのです