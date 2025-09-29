「ビジネスエセ保守に負けるな」早速ボロが出た――。自民党総裁選（10月４日投開票）に立候補した小泉進次郎農林水産相（44）が“失速”している。９月25日発売の「週刊文春」によると、小泉陣営が「ニコニコ動画」に同氏を称賛するコメントを投稿するよう関係者に要請するメールを送っていたという。号令をかけたのは、陣営の広報班長を務める牧島かれん元デジタル相（48）だ。〈総裁まちがいなし〉〈泥臭い仕事をこなして一皮む