叱咤激励の意味で使った「尻を叩く」という慣用句の意味が相手に通じず、文字通りに受け止められて「ハラスメント」発言として問題視された…。そんな笑い話にもならない出来事が生じた場合、どのように対応すればいいだろうか。「大人研究」のパイオニアとして知られるコラムニストの石原壮一郎氏がトラブル回避の対策を提言した。 【写真】挨拶できない社員 どう対応すべき？罵倒は問題、大げさも避けたい…ポイントは“きっ