◇プロ野球セ・リーグヤクルト4ー4巨人（28日、神宮球場）1番センターでスタメン出場した巨人の佐々木俊輔選手はこの日、5打数2安打と犠牲バント。1番としての役割を果たしました。しかし、「後がちょっと悪かったんで、そこは反省して、しっかり今後につなげます」と反省の弁。「守備でもエラーにはなってないですけど、ミスはあったんで」と続けました。DeNAが勝利したため、3位でのCS進出が決定。本拠地でのファーストステー