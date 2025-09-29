自民党総裁選（10月4日投開票）は後半戦に突入したが、最重要課題のひとつである社会保障改革の議論が深まらない。28日のNHK「日曜討論」で総裁候補5人は医療・介護・福祉・保育といったケア労働者の処遇改善を訴えたものの、賃金引き上げに必要な財源論はスルー。「言うだけタダ」の空手形を切ったところで、ケア労働者の不安は拭えない。【もっと読む】自民党のグダグダ総裁選に国民は完全ソッポ…アンチさえいないお寒い街