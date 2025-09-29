◆第７６回毎日王冠・Ｇ２（１０月５日、東京競馬場・芝１８００メートル、１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）近走は結果が出ていないレーベンスティール（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）だが、決して力負けではなく悲観することはないだろう。前走のしらさぎＳは、初めてのマイル戦ではあったが、一番の敗因は本来の調子になかったことが挙げられるだろう。田中博調教師は「前走は初めて栗東に滞在しましたが