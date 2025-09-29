アメリカのトランプ大統領がNATO（＝北大西洋条約機構）に対し、ロシア産の原油の購入打ち切りを求めていることについて、ハンガリーとスロバキアが反対の意向を表明しました。トランプ大統領はNATO加盟国に対し、ロシア産原油の購入を打ち切るよう繰り返し求めています。こうした中、AP通信によりますと、スロバキアのフィツォ首相は28日、「どこから石油とガスを買うか、誰も指図すべきではない」と述べ、ロシア産の原油などの購