俳優の松坂桃李（36）が28日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。家族について語った。20年に女優の戸田恵梨香と結婚し、23年に第1子が誕生。最近は「子供に絵を描いたりするのが好き。自分が結構ハマってきてる。子供と一緒に、乾いた粘土に色を塗って遊んだり。子供より僕のほうがハマってきてる」と告白。子供は「めっちゃ頑固。曲げない」性格で、「全部自分でやりたがる。