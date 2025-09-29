テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（49）が29日までに自身のインスタグラムを更新。歌手・矢沢永吉（76）との2ショットを披露した。「これはまあ人生の記念ですよね」と書き出すと、自身と矢沢の2ショットをアップ。「オーラが凄いとか、そういうことだけではなくて、しなやかで柔軟で、でも頑固で、素敵でした」と記した。佐久間氏は26日放送の、矢沢がパーソナリティーを務めた「矢沢永吉のオールナイトニッポンGOLD」に