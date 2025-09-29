フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）が29日までに自身のインスタグラムを更新。米ロサンゼルスに移住したお笑い芸人のゆりやんレトリィバァ（34）とロサンゼルスを満喫する姿を公開した。「ゆりやんちゃんと一緒に、ロサンゼルスを旅してきました！！」と明かし、ゆりやんと大リーグ・ドジャースのユニホームを着た写真やビーチでの写真をアップした。「ずっと笑いっぱなしで本当に楽しかったし、ゆりやんのこと大大大好き