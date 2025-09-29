13人組グループ・SEVENTEENがグローバルアンバサダーを務める、韓食ブランド「bibigo」のコラボレーションポップアップイベント『bibigo|SEVENTEEN MARKET』が、10月2日から12月24日まで東京・新橋の複合型ショップ「bibigo Market」で開催される。【写真】『bibigo｜SEVENTEEN』スナップフォト同イベントは、一緒に空間を創り上げることができる体験型のイベントとなる。7つのゾーンをめぐりながら、撮って、食べて、集めて、