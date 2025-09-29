岡山県新見市の女性（81）が自宅から外出したまま行方がわからなくなっているとして、警察が情報提供を呼びかけています。 【写真を見る】81歳の女性が26日朝から行方不明新見市神郷の自宅から外出警察が情報提供呼びかけ【岡山】 行方がわからなくなっているのは、新見市神郷釜村の小林弓子さん（81）です。小林さんは今月26日（金）の午前7時半ごろ自宅から外出して以降、行方がわからなくなっていて、警察や家族などで探