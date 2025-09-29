香川県高松市内の公共交通機関の屋上に侵入した疑いでベトナム国籍で技能実習生の男（22）が現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男はきのう（28日）午後11時35分ごろからきょう（29日）午前7時47分ごろまでの間、高松市内の公共交通機関の建物屋上に侵入した疑いです。調べに対して男は容疑を認めているということです。