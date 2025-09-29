空冷ボクサーの小気味よい鼓動感に包まれながらカントリーロードをひた走る。目線が高く開放感があり、ただ流しているだけで気持ちいい（写真：BMW MOTORRAD）【写真を見る】BMWの伝説的なマシンを現代的にリメイクした新型アドベンチャーバイク「R12 G/S」のディテール（23枚）空冷ボクサーエンジンを搭載するBMWのヘリテージモデル、R 12シリーズに待望の本格派アドベンチャー「R 12 G/S」が登場。ドイツ・ミュンヘンで開催され