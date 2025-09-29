北海道釧路市で９月２９日朝、乗用車が電柱に衝突する単独事故がありました。この事故で運転手の男性が両足にけがをして病院に搬送されました。（武田記者）「釧路市の桂恋です。乗用車が電柱に衝突して運転席側が大破しています」事故があったのは釧路市桂恋の路上です。午前７時半すぎ、乗用車が電柱に衝突する単独事故がありました。 消防によりますと、この事故で乗用車を運転していた１８歳くらいの男性が車体に両足を挟ま