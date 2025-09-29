「滋賀国民スポーツ大会・高校野球・１回戦、山梨学院−尽誠学園」（２９日、マイネットスタジアム皇子山）鳥の“奇襲”に場内が騒然とするアクシデントがあった。四回１死二塁でマウンドには山梨学院の２番手・竹下。ピンチの場面で集中した表情で打者と対峙（たいじ）していた中、上空からトビとみられる１羽の茶色い鳥が低空飛行で竹下に接近。真横を通り過ぎ、竹下は思わずグラブを振り回して追い払った。場内の高校野球