アイドルグループ「僕が見たかった青空」が28日、12月に発売する7枚目シングルの選抜メンバーを発表した。【映像】金澤亜美を祝福するメンバー今回、メインメンバーに選ばれたのは、金澤亜美（18）だ。金澤「真ん中ってすごいじゃないですか。みんなの憧れだと思うんですよ。だから（メインメンバーになりたい）思いはずっとあったかなと思います。皆さんが応援していてよかったなと思ってもらえるようなメインメンバーとして