ENHYPENが、世界最大の音楽ストリーミングプラットフォーム「Spotify」で、1億回以上再生された楽曲を新たに加えた。【写真】「10代とは思えない色気…」ニキの眼差し9月29日、Spotifyによると、ENHYPENの2ndフルアルバム『ROMANCE：UNTOLD』に収録された『Moonstruck』が、27日時点で1億1万7010回再生を突破した。これにより『Moonstruck』はENHYPEN通算15曲目の“1億ストリーミング曲”となった。昨年7月に発表された『Moonstruc