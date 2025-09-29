女優の夏帆（34歳）が、9月25日に公開された「オールスター感謝祭」（TBS系）公式SNSの動画で、優勝賞金100万円を獲得したら「みんなでパーッと美味しいものを食べに行きたいな」と語った。連続ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（10月7日スタート）主演の夏帆が、宣伝を兼ねて「オールスター感謝祭」に出場することを告知。夏帆は8年ぶり2回目の参加ということで「まだまだ『感謝祭』初心者なのでドキドキしている」と話す