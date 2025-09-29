佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の29日の天気をお伝えします。「天気の予想」 午前中は雲が多いでしょう。雨が降ることもあります。次第に天気は回復し、夕方以降は晴れる予想です。 「傘は必要なのか？」 午前を中心に雲が広がりやすく、にわか雨の可能性があります。折りたたみ傘を持っておくと安心です。 「気温の予想」 最高気温は27℃前後のところがほとんどでしょう。先週までの暑さ