２７日、隴西県仙源小学校の避難所で被災者に生活物資を配布する村の幹部。（隴西＝新華社記者／郎兵兵）【新華社定西9月29日】中国甘粛省定西市隴西（ろうせい）県で27日午前5時49分、マグニチュード（M）5.6の地震が発生した。同県文峰鎮仙家門村に開設された避難所には同日夜までに、被災した同村の約30世帯96人が避難。警察や消防、医療などの救援部隊が速やかに到着して温かい宿舎や清潔なベッド、十分な物資を提供、被災