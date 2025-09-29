群馬県草津町長からわいせつ行為を受けたと、うその告訴などをした罪に問われた元町議の裁判で、名誉毀損罪は無罪だと主張した弁護側に対し、前橋地裁の判決は、電子書籍の著者との共謀関係を認定し、同罪の成立を認めた。