記録的な大雨により浸水被害が出た、三重県四日市市の地下駐車場で、水没した車の搬出作業が始まりました。 【写真を見る】274台が浸水被害の地下駐車場 車の搬出作業が始まる 搬出費用は運営会社が負担 今後の補償は｢協議中｣ 三重・四日市市 今月12日の記録的大雨で、三重県四日市市の地下駐車場に止めてあった274台の車が水に浸かるなどの被害が出ました。 きょう午前10時から車の搬出作業が始まり、駐車場の出口や通路を塞い