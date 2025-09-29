½÷Í¥¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤¬29Æü¡¢½é²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ËÁÆ¬¤«¤é¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤¬À¼¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£¢®ÀÐ±é¤¸¤ë¥È¥­¤¬¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦±é¤¸¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤òÁ°¤ËÌë¤Î²°Éß¤Ç²øÃÌ¡Ö¼ª¤Ê¤·Ë§°ì¡×¤ò¸ì¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£²°³°¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤¬À¼¤òÌ³¤á¤ë³¿¤È¼Ø¤¬CG¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¼Ø¤ÎÀ¼¤òÅÏÊÕ¹¾Î¤»Ò¡¢¥«¥¨¥ë¤ÎÀ¼¤òÌÚÂ¼ÈþÊæ¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼Ø¤Ç¤¹¡×