日本テレビ水卜麻美アナウンサーが29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。夏休みに入ったことを報告した。水卜アナは「夏休みをとりました！！またお会いましょうー！！」とつづった。この日、水卜アナが総合司会を務める同局系情報番組「ZIP！」では冒頭、スタジオに水卜アナの全身ショットのパネルが中央に置かれ。そこに「夏休み」という文字が大きく書かれた。そして月曜パーソナリティーの俳優風間俊介が「水卜さんは今週は