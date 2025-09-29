28日午後、大館市で、車とクマが衝突する事故がありました。大館警察署の調べによりますと、28日午後6時35分ごろ、大館市雪沢字水沢の県道を小坂町方向から大館市方向へ走っていた軽乗用車が、道路を左から右に横断してきたクマ2頭のうち1頭と衝突しました。運転していた鹿角市の30代の女性にけがはありませんでした。クマの体長はともに約1メートルで、その後立ち去ったということです。現場から、近くの民家までは約250メ&