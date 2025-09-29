ライフスタイルブランド「BRUNO（ブルーノ）」は、9月4日（木）から、スヌーピーでおなじみの『PEANUTS』とコラボレーションした新作アイテムを、直営店および公式オンラインショップなどで順次販売している。【写真】ミントグリーンもすてき！コラボアイテム一覧■デザインのテーマは“幸せ”今回発売されるのは、デザイン性や機能性を兼ね備えた「PEANUTS 蓋つきステンレスマグshort」と「PEANUTS スプーン付きスープジャ