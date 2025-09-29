埼玉県北本市の水田の稲穂総務省統計委員会は29日、コメ（水稲）の単位面積当たりの出来具合を示す「作況指数」の廃止を盛り込んだ答申を決定した。農林水産省は、代替となる新指標の名称を「作況単収指数」にすると報告し、統計委の了承を得た。新指標は10月中旬から公表する。総務相は答申を踏まえ、近く作況指数の廃止を承認する見通しだ。作況指数は、深刻な冷害が少なくなかった過去30年間の傾向を踏まえて算出している。