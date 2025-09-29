大谷翔平選手が自己最多の55号ホームランを放ちました。全打席をお伝えします。【映像】大谷翔平 自己最多の55号ホームランレギュラーシーズン最終戦、敵地でのマリナーズ戦に1番指名打者で先発出場した大谷選手です。ホームラン王争いではトップを2本差で追っています。初回の第1打席、ライトへツーベースヒットを放ちます。第2打席、ライト前へ、2打席連続のヒットを放ちます。第3打席は空振り三振です。第4打席、センタ