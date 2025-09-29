東京・羽田空港で格納庫の解体工事中に火事があり、現在も消火活動が続いています。29日午前9時過ぎ、大田区の羽田空港第3ターミナル近くの格納庫の解体工事中に、「黒い煙が出て燃えている」と119番通報がありました。警視庁などによりますと、屋根のあたりから出火したとみられていて、東京消防庁は、ポンプ車など39隊を出して現在も消火活動に当たっています。これまでのところ、けが人や逃げ遅れの情報は入っていません。