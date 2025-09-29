29日午前9時前、千葉県鎌ケ谷市で幼稚園児9人などが乗った送迎バスが民家に突っ込む事故がありました。園児5人がケガをしていて、運転手の40代の男性は意識不明の状態です。消防によりますと、29日午前9時前、鎌ケ谷市南鎌ケ谷で幼稚園児9人などが乗った送迎バスが民家に突っ込む事故がありました。運転手の40代男性は意識不明の状態で病院に搬送されたということです。また園児5人がケガをしているということですが、ケガの状態は