今、話題の「麻辣」味。しびれる辛さがクセになり、麻辣湯ブームも加速中です。そんな人気の味を、これまた人気の鶏のから揚げと組み合わせたのが『麻辣鶏唐』。鶏むね肉一枚をどーんと揚げたから揚げは、食卓を大いに沸かすインパクト！刺激的な〈辛うまさ〉をご堪能あれ。『麻辣鶏唐』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉……1枚（約250g） レタスの葉の細切り……3枚分（約60g） 塩……小さじ1/4 酒……大さじ1 片栗粉……大さじ4 〈