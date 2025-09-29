ＤｅＮＡの南場智子オーナーが２９日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、三浦大輔監督の辞任申し出を受理したと明かした。南場オーナーは「ベイスターズファンの皆さま、いつも熱いご声援をお送りくださり、ありがとうございます。今年もリーグ優勝はかないませんでしたが、なんとかＣＳを横浜でご覧いただけることになりました。チームの奮闘を誇りに思います」と前日２８日に２位を決めたチームについて言及。その上で「すでに