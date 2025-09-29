ドル売り優勢、米政府機関閉鎖リスクで資金流出懸念ドル円一時149.12円 ドル売り優勢、ドル円は一時149.12円付近まで軟化した。米政府機関閉鎖リスクが高まっており、米国資産からの資金流出が懸念されているもよう。ただ、値動きは限定的、時間外で米株は堅調。今回も土壇場で政府機関閉鎖回避されるとの見方も。トランプ米大統領は10月1日を前にきょう米議会指導者らと協議を行う。