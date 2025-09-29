１２日間戦争を経て、イランとイスラエルが新たな衝突を開始するとの観測が高まっている。イスラエルのハヨム紙やロシアのタス通信、イラン・インターナショナルが報道している。イラン・インターナショナルはワシントン近東政策研究所の上級研究員であるファーシン・ナディミ氏の発言を伝えており、イスラエルが３ヶ月以内にイランを再び攻撃する可能性があるという。イスラエルは対空防衛システムを強化して