東京時間10:16現在 ＮＹ原油先物NOV 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝65.21（-0.51-0.78%） 週明けのNY原油先物はOPECプラスが１１月も増産する可能性が意識される中でマイナス圏推移