東京時間10:16現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝18337.00（+119.00+0.65%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3811.60（+2.60+0.07%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先の堅調な動きとドル円の上昇を受けた円建て分のプラスで東京金は最高値更新