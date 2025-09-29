日本国際博覧会協会（万博協会）は２９日、大阪・関西万博の２８日までの一般来場者数が速報値で２２２０万５４８３人となり、２００５年愛知万博の２２０４万９５４４人を超えたと発表した。万博協会によると、２８日は速報値で２０万５０００人が訪れた。閉幕（１０月１３日）に向けた駆け込みで来場者は増加しており、１２日から２８日まで１７日連続で２０万人を超えた。閉幕までは残り１５日で、１日２０万人のペースが続