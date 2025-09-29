Ｄｅｆｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇは反発。前週末２６日取引終了後、仮想通貨（暗号資産）のイーサリアムを活用した運用を開始すると発表した。ステーキングによる安定的な報酬の獲得とオプション取引を活用した柔軟な収益機会の創出を目指す。これが材料視されているようだ。 出所：MINKABU PRESS