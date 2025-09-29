28日午後、秋田自動車道で車とクマが衝突する事故が相次いで発生しました。高速道路交通警察隊の調べによりますと、28日午後6時15分ごろ、秋田市柳田字小友沢の秋田自動車道下り線を、秋田中央IC方向から秋田北IC方向へ走っていた軽乗用車が、道路を左から右に横断していたクマ1頭と衝突しました。運転していた秋田市の50代の女性にけがはありませんでした。現場は、太平山PAから南東に約500メートルの場所で、近くの民家ま