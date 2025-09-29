学研ホールディングスが年初来高値を連日で更新した。同社は前週末２６日の取引終了後、日本生命と資本・業務提携を締結すると発表。これを材料視した買いが株価を支援したようだ。介護や保育、教育・資格領域で連携や協業を進める。日本生命は市場買い付けにより、学研ＨＤ株を約９０万株取得する予定。出資額は約９億１０００万円で、出資比率は約２％となる。 出所：MINKABU PRESS