きょう東証プライム市場に新規上場したソニーフィナンシャルグループは、１５０円カイ気配でスタートし、その後も気配値を切り上げる展開となっていたが、午前１０時１３分に２０５円で初値をつけた。なお、流通参考値段１５０円に対しては５５円（３６．７％）上回る初値となった。 出所：MINKABU PRESS