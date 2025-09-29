大同メタル工業が全般弱地合い悪に抗しマドを開けて買われ、２０１８年８月以来約７年１カ月ぶりとなる１０００円大台を回復した。軸受けメタルの専業メーカーで自動車用エンジンを筆頭に幅広い分野で世界屈指の商品競争力を誇る。業績もここ数年来好調を極め、売上高の過去最高更新を続ける一方、営業利益も２６年３月期は前期比２ケタ成長を予想し、過去最高を記録した１２年３月期以来１４年ぶりの高水準に達する