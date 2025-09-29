【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Da-iCEが、新曲「Tasty Beating Sound」のリリックビデオを公開した。 ■リリックビデオにはジャケット写真を手がけた書道家・梨乃を起用 本楽曲は、メンバーの工藤大輝、花村想太が作詞曲を手がけ、「ココロオドルお祭りソング」をテーマに、楽曲タイトル・歌詞・ビートに至るまで、俳句や川柳に見られる詩の形式である五・七・五で構成。幅広い年齢層に楽しんでも