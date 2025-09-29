[故障者情報]横浜F・マリノスは29日、DF松原健が左膝内側半月板損傷で全治6か月見込みと診断されたことを発表した。松原は8月30日のヴィッセル神戸戦で負傷。経過観察を続けていたというが、今月26日に手術を行ったという。J1残留争い中のチームで今季リーグ戦21試合に出場していた。