「ジゼル・アラン」などの作品で知られる漫画家の笠井スイさんが9月12日に亡くなったことが分かった。28日に公式X（旧ツイッター）で親族が明らかにした。Xでは「お知らせ」として「笠井スイは9月12日に永眠いたしました。ご報告が遅くなりましたこと、お詫び申し上げます。葬儀は近しい者にて執り行いました」と公表。「生前、笠井スイを支えてくださいましたファンの皆様、関係者の皆様へ心より感謝申し上げます。親族一