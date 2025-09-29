週明け29日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝149円台前半で取引された。午前10時現在は前週末比66銭円高ドル安の1ドル＝149円17〜18銭。ユーロは06銭円高ユーロ安の1ユーロ＝174円84〜88銭。前週末に約2カ月ぶりの円安ドル高水準を付けたことから、利益確定のための円買いが優勢だった。市場では「今週発表される米雇用統計を前に、投資家らが持ち高調整に動いている」（外為ブローカー）との声があった。